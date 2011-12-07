8 грудня о 12.00 год. у обласній бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва (вул. Соборна, 73, І поверх) відбудеться День презентацій, присвячений 190-річчю з дня народження відомого російського поета М.О. Некрасова “Я ліру присвятив народові своєму”.

Зі вступним словом виступить літературознавець, кандидат філологічних наук, професор ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, заслужений працівник культури України Анатолій Мусійович Подолинний.

До відзначення 190-річчя від дня народження М.О. Некрасова, видатного російського поета-демократа, уродженця Вінницької області, відділ літератури та інформації з гуманітарних наук презентує книжково-ілюстративну виставку "Ліру присвятив народу своєму". Експозицію складають видання про життя та творчість Миколи Олексійовича, зібрання і окремі твори різних років видання, ілюстрації відомих художників, фотографії, листівки. Окремим розділом представлені матеріали краєзнавчого характеру, які увійшли до бібліографічного списку "Наснажений Поділлям" і розповідають про зв'язки Некрасова і його родини з нашим краєм.

Відбудеться також презентація збірки «На Вороновицькій греблі» (Немирів, 2011) краєзнавця, спеціаліста з питань охорони культурної спадщини та розвитку туристичної діяльності Немирівського районного будинку культури М.Ф. Денисенка. До речі, у музеї «Літературна Немирівщина» можна ознайомитися з експозицією про життя та творчість М.О.Некрасова. У м. Немирові встановлено пам’ятник відомому земляку.

Видатний російський поет Микола Олексійович Некрасов народився 10 грудня 1821 року у м. Немирів на Вінниччині. Навчався в Петербурзькому університеті. З 1847р. видавав журнал «Современник», а після його закриття – «Отечественные записки». Світоглядні засади поета: співчуття знедоленим, громадянська позиція автора, патріотизм. Найпопулярніші твори Миколи Некрасова: поеми «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1877рр.), «Русские женщины» (1871–1872рр.). Він автор вірша «На смерть Шевченко». За життя поет підтримував російськомовного українського письменника Євгена Гребінку. Помер Микола Некрасов – 8 січня 1878р. у Санкт-Петербурзі.

Виставка, присвячена 190-й річниці Миколи Некрасова, триватиме до 16 грудня.