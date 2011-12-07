Індекс інфляції на Вінниччині нижчий, ніж загальнодержавний

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє, що за інформацією Держкомстату України величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у Вінницькій області за листопад по відношенню до жовтня 2011р. становить 99,9%, до грудня попереднього року – 102,7%.

Величина індексу споживчих цін (ІСЦ) по Україні у листопаді до жовтня 2011р. становила 100,1%, до грудня попереднього року – 104,4%.