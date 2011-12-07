У Білорусі агромістечками заохочують жити і працювати на селі

Сільське господарство Білорусі знаходиться на повному державному контролі, і окрім власне валових показників виготовлення сільськогосподарської продукції, не менш важливими є трудові ресурси.

З метою заохочення громадян до праці на селі в Білорусі створені агромістечка, де для працівників сільськогосподарської галузі надається житло, створено інфраструктуру, що забезпечує життєдіяльність будь-якої родини – дитсадки, школи, маркети, місця культурно-масового відпочинку і т.ін.; проведено мережу житлових комунікацій. Власниками і утримувачами житлових масивів в агромістечках є державні сільськогосподарські організації, в яких працюють громадяни.

- Була економічна доцільність нашого візиту до Білорусі, - говорить перший заступник голови Вінницької обласної ради Ігор Кревський. - Це корисно і дає нам можливість запровадити подібні зміни у нас. Надзвичайної уваги приділяється кадровому підбору на всіх рівнях, і це жорстко контролюється. В країні будується економічний базис - від села і до столиці.

Представники білоруської делегації зазначають, що нові прогресивні технології в сільському господарстві потребують мінімум робочої сили, і тут держава також проводить контроль за врегулюванням трудових ресурсів.