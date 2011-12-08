П'яний водій відправив літнього велосипедиста в кому і втік

У Жмеринці екіпаж ДАІ, який прибув на місце аварії за викликом громадян, побачив на дорозі травмованого чоловіка, а поруч із ним - понівечений велосипед. Автомобіль, який скоїв наїзд на 59-річного велосипедиста із місця ДТП втік. Людину було негайно доставлено у Жмеринську району лікарню, а співробітники ДАІ розпочали оперативно-розшукові заходи по встановленню винуватця автопригоди.

За словами начальника відділення ДАІ Жмеринського райвідділу міліції підполковника міліції Ігоря Бачковського, на дорозі не залишилося жодних ознак, які могли б вказати на марку автомобіля. Були лише покази свідків, але вони дуже різнилися. Називалися різні моделі «жигулів», втім усі вказували на голубий колір розшукуваної машини.

Через годину автомобіль «ВАЗ-21063» з пошкодженнями характерними для ДТП був зафіксований на дорозі, яка вела з райцентру до села Жуківка. Зупинити автомобіль та витягнути із нього водія коштувало інспекторам чимало зусиль: водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння і чинив опір під час його затримання.

Як з’ясувалося, 42-річний місцевий житель, відсвяткувавши День Збройних Сил України, поїхав в сторону залізничного вокзалу, де намагався придбати ще спиртного та цигарок. 59-річного велосипедиста, який рухався по дорозі без катофотів та фари, він не помітив. Скоївши наїзд на велосипедиста, водій автомобіля з місця пригоди зник, адже до цього він вже відбував покарання за злочини, пов’язані із наркотичними речовинами.

Винуватець ДТП вирішив тікати у село Жуківці, звідки родом, покинути автомобіль та податися подалі від цих місць. Та не так сталося, як бажалося. Водія було доставлено в райвідділ міліції, а автомобіль поставлено на арештмайданчик. Потерпілий чоловік пеербуває у реанімації в коматозному стані. Лікарі оцінюють його стан, як вкрай важкий і не роблять оптимістичних прогнозів.