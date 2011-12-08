Могилівчани влаштували "Лас-вегас" у підсобці магазину

У Могилеві – Подільському працівники міліції виявили та припинили незаконну діяльність двох закладів, які надавали послуги в сфері грального бізнесу.

Про це повідомив ВЗГ УМВС у Вінницькій області.

Перший із гральних закладів був розташований у підвальному приміщенні одного з міських кафе. Під час перевірки правоохоронці виявили у цьому закладі 21 працюючий автомат та громадян, які безпосередньо брали участь у грі.

Інший підпільний заклад був розташований у службовому приміщенні приватного магазину. У цьому місці працівники міліції вилучили ще 20 автоматів. Як з’ясувалося, обидва заклади працювали переважно у нічний час.

Як повідомив начальник Могилів- Подільського райвідділу міліції Василь Шрамко, по вказаним фактам сьогодні проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальних справ за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.203 та ч.2 ст.203 Кримінального кодексу(зайняття забороненими видами господарської діяльності.

Законом України від 22.12.2010 р. ? 2852-VI внесено зміни до Кримінального кодексу України з метою удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу. Так, Кримінальний кодекс доповнено ст. 203-2, відповідно до якої зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170000 до 850000 грн.). Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, караються обмеженням волі на строк до 5 років.