Калинівська Кармен відправила благовірного в реанімацію

Вчора у Калинівському районі під час сварки 48-річна жінка поранила ножем власного чоловіка. Зараз 53-річний потерпілий з проникаючим ножовим пораненням перебуває у реанімаційному відділенні районної лікарні. І чоловік, і його дружина були напідпитку.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, напередодні трагедії чоловік разом з дружиною були у гостях. Сусід запросив подружжя на святкування дня народження. Коли свято було у розпалі, чоловік вирішив піти додому, а дружина ще залишилася.

Коли через кілька годин жінка повернулася додому, чоловік почав на неї сваритися. На його думку, вона мала б повернутися додому значно раніше. Слово за словом, і між подружжям розпочалася сварка, яка потім переросла у бійку.

Аби захистити себе від побоїв чоловіка, жінка схопила зі столу кухонний ніж та двічі вдарила ним кривдника у грудну клітину. Коли жінка усвідомила, що накоїла - викликала лікарів швидкої допомоги.

Зараз потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні.

Стосовно жінки вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.124 КК України - «Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони», яка карається обмеженням волі на строк до двох років.