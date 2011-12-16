Діти з інвалідністю зможуть відвідувати вінницькі школи

Донедавна діти-інваліди, які мали проблеми із опорно-руховим апаратом, зором, слухом та іншими фізичними обмеженнями, не відвідували загальноосвітні заклади. Ті дітки, які не мали протипоказань, навчалися вдома. Тепер за погодженням лікарів діти зможуть відвідувати навчальні заклади Вінниці. На сьогоднішній день у вінницьких школах вже навчається троє дітей, які донедавна здобували знання, не виходячи з дому.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

У серпні поточного року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №872 затвердив Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Порядок визначає вимоги до організації інклюзивної освіти в загальноосвітніх школах з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі. Згідно з цим документом, діти з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, зниженим зором чи слухом, або ті дітки, які пересуваються на візках – за відповідним рішенням лікарської комісії зможуть відвідувати заклади освіти та навчатися за загальною шкільною програмою.

За словами директора департаменту освіти Вінницької міської ради Володимира Буняка, перебування дітей з особливими потребами разом зі своїми однолітками в одному загальноосвітньому закладі дозволить їм більш гармонійно інтегруватися у соціум.

«Ідея інклюзії полягає в тому, щоби діти могли навчатися, спілкуватися, розвивати свої комунікативні якості, вміли себе обходити безпосередньо в соціумі, - говорить Володимир Буняк. – В шкільному середовищі, спілкуючись з однолітками, в діток з’явиться можливість у дорослому житті бути більш самодостатніми. Головне, має бути розуміння як з боку дітей, так і з боку дорослих, що дітки з інвалідністю мають знаходитись в одному середовищі з їхніми ровесниками».

Як повідомив головний освітянин міста, з батьками, дітьми та педколективами шкіл зараз проводиться просвітницька підготовча робота стосовно інклюзивної освіти. «Проводяться вечірні зустрічі із батьками, семінари за участю психологів, потім працюватимуть із вчителями стосовно того, як потрібно адекватно поводитися в тій чи іншій ситуації, – зазначає Володимир Буняк. – До кінця грудня ми проведемо загальний семінар стосовно інклюзії за участю представників громадських організацій молоді з обмеженими фізичними можливостями, які власним прикладом активної життєвої позиції зможуть довести батькам дітей з інвалідністю, що не все втрачено і в малечі є майбутнє».

На сьогоднішній день у власних домівках навчається 280 вінницьких дітей. На даний час проводиться робота по опрацюванню списків дітей та підлітків, які не мають медичних протипоказань щодо навчання у загальному освітньому закладі.