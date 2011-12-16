Олеся Щерба з Польщі привезла "срібло"

У м. Білосток (Польща) фінішували міжнародні змагання з кульової стрільби “Калібр-2011”. У них взяли представники країн Балтії, Центральної та Східної Європи. До збірної України входили провідні стрільці з гвинтівки та пістолета.

Вінничанка Олеся Щерба, дочка та вихованка віце-президента Вінницької обласної федерації кульової стрільби Віктора Щерби, посіла друге місце серед юніорок у олімпійській вправі “ГП-4” (40 пострілів з пневматичної гвинтівки на відстань 10 метрів). Вона вибила 395 очок з 400 можливих. До речі, у цій престижній вправі на п’єдестал пошани піднімались виключно українки: Євгенія Борисова (Одеса) посіла трете місце, а Ольга Голубченко (Дніпропетровськ) – перше.

На турнірі у Білостоку взяла участь й інша вінничанка – Світлана Огір. Вона посіла десяте місце серед 57 учасниць.

До речі, Олеся Щерба досі зберігає шанси вибороти олімпійську ліцензію до Лондону-2012.

– Зараз ми готуємось до міжнародних змагань у Мюнхені (Німеччина), які відбудуться у січні 2012 року, – розповів Віктор Щерба. – Вони матимуть статус відбору до чемпіонату Європи, що стартує 14 лютого у Фінляндії. Саме там Олеся і спробує вибороти олімпійську ліцензію.