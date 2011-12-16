Любов Спірідонова очолила правління Фонду соцстрахування

15 грудня в приміщенні виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відбулося засідання правління обласного відділення Фонду. У зв’язку із закінченням каденції голови правління від роботодавців Петра Кузнєцова на засіданні відбулося переобрання голови правління. На цю посаду одноголосно обрано заступника голови облдержадміністрації Л.Спірідонову.

Окремо на засіданні правління зупинились на підбитті підсумків оздоровлення дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду у літній період 2011 року та про внесення змін до кошторису програми відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їхніх сімей. У зв’язку із прийнятим рішенням на сесії міської ради про ліквідацію з 1 січня 2012 року трьох районів у м.Вінниці, обговорювалося також питання про утворення Вінницької міської виконавчої дирекції обласного відділення Фонду.