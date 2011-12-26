Пиво й цигарки дітям у Вінниці хоча й рідше, але ще продають

Дитячі омбудсмени продовжують відслідковувати, чи продають у вінницьких магазинах алкогольні та горілчані вироби їх одноліткам. Щомісяця вони здійснюють рейди по торгових точках. Влітку своїм невтішним звітом на засіданні Ради підприємців вони зініціювали підписання відповідного Меморандуму між підприємцями, і вже сьогодні констатують, що статистика змінюється у позитивний бік.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Втім, результати не такі, як хотілося б бачити дитячим омбудсменам, тому вони наполягають на посиленні роботи із тими підприємцями, які допускають у своїх торгових точках продаж заборонених товарів дітям.

Міський голова Володимир Гройсман запропонував таких власників магазинів запрошувати на засідання Ради підприємців, аби вони могли поспілкуватись із своїми колегами та дізнатись, яким чином здійснюється робота із продавцями, які порушують умови Меморандуму.

