Заробітчанин з Вінниччини вбив колегу і викинув тіло на пустирі

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 54-річного мешканця Козятинського району Вінницької області, охоронця вищезгаданого товариства. Заздалегідь встановлено, що він увечері 23 грудня минулого року на території товариства під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв заподіяв смертельних тілесних ушкоджень співробітникові, після чого з метою приховання злочину на власному автомобілі «ВАЗ» вивіз тіло на пустир.

Подальше розслідування справи триває.