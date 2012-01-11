Схема руху громадського транспорту по маршрутниках не "вдарить"

Виконком міської ради напередодні новорічних свят затвердив нову схему руху громадського транспорту у м. Вінниці. В документі зроблено акцент на розвиток електротранспорту та збільшення частки перевезення пасажирів великими комунальними автобусами.

Відтак, постає питання, чи не постраждають від нововведень власники та водії маршрутних таксі.

- Не повинні постраждати, - сказав кореспонденту УНІАН вінницький міський голова Володимир Гройсман. - Ми зараз починаємо тестувати затверджену схему. До цього процесу і спільного напрацювання нової мережі ми залучаємо і маршрутних перевізників. Близько 80% із них вже починають співпрацю з КП “Вінницьке ТТУ”. Це дає нам можливість побудувати єдину систему пасажироперевезень у місті Вінниці. Причому, комунальну систему, муніципальну систему, не приватну. Безумовно, з приватним партнерством. Приватні перевізники — партнери виконання цієї програми, і кожний із них, відповідно, буде працювати у цій системі.