Третина підприємств області спрацювала зі збитками

Фінансові результати діяльності підприємств Вінницької області за січень-листопад 2011 року демонструють збитковість третини підприємств області(без врахування банків, малих підприємств та бюджетних установ).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Кількість підприємств, які одержали 2011 року прибуток - 62,5 % до загальної кількості підприємств, їх фінансовий результат - 1214030,4 тис. гривень.

Підприємств, які одержали збиток, статистики нарахували відповідно,37,5% до загальної кількості підприємств, а їхній фінансовий результат склав мінус 705431,9 тис. грн.

Відтак, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) підприємств Вінницької області за січень-листопад 2011 року склав 508598,5 тис. грн.

Найбільший відсоток збиткових підприємств був у таких галузях: промисловість - 42,4%; надання комунальних та індивідуальних послуг - 62,2%; діяльність у сфері культури та спорту – 62,2%; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 38,3%; сільське господарство, мисливство, лісове господарство - 34,8%; будівництво - 37,9% та діяльність готелів та ресторанів - 35,0%.