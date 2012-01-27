Держава повідомила, скільки їй треба студентів

Вчора, 26 січня, у приміщенні управління освіти і науки облдержадміністрації відбулося засідання регіональної громадської експертної комісії ДАК у Вінницькій області. На порядку денному – розгляд та погодження обсягів державного замовлення ВНЗ І-ІV р.а. на 2012 рік за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «спеціаліста» та «магістра», а також затвердження обсягу випуску закладами вищої освіти у поточному році.

Про це повідомило управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1191 «Деякі питання управління вищими навчальними закладами», комісією були також розглянуті пропозиції вищих навчальних закладів, які з 1 січня 2012 року перейшли до сфери управління МОН молодьспорту.

Відтак, процедуру погодження пройшли Барський автомобільно-дорожній технікум Національного транспортного університету, Калинівський технологічний технікум, Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж, Вінницький будівельний технікум, Вінницький коледж Національного університету харчових технологій, Вінницький технічний коледж, Вінницький транспортний коледж, Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Вінницький національний технічний і Державний педагогічний університети, Національний аграрний університет зі своїми структурними підрозділами.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.12.11 р. № 1/11-12633, при формуванні пропозицій обсягу прийому на навчання за державною формою враховувалась прогнозована регіональна чисельність випускників основної та старшої школи, а проектні показники держзамовлення погоджуватимуться з обласною державною адміністрацією та регіональним центром зайнятості.