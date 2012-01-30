"Олімпія" – 14-разовий чемпіон України з індорхокею

28-29 січня у приміщенні Літинської ДЮСШ відбувся другий, останній тур чемпіонату України з індорхокею серед чоловічих команд. На майданчик виходили 6 колективів, серед яких три були вінницькі, та й молодіжна збірна України також складалася на основі хокеїстів з міста над Бугом.

Перед заключним вінницьким дербі між багаторічним чемпіоном «Олімпією-Колос-Секвоєю» та «ШВСМ» обидві ці команди мали шанси на золоті нагороди. У разі перемоги команда Школи вищої спортивної майстерності не лише наздоганяла лідера, але й мала шанси на перше місце завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. На початку другого тайму вперед вийшла «ОКС» – 5:1. Фаворит дозволив собі трохи розслабитися, чим одразу скористався «ШВСМ», забивши 3 голи поспіль. Але потім підопічні головного тренера національної збірної Павла Мазура спромоглися взяти ситуацію під свій контроль і перемогли – 7:4. У першу чергу дався взнаки бомбардирський хист Артема Озерського, який у цьому матчі спромігся відзначитися 6 разів!

Отже, «ОКС» стала чемпіоном України у 14-й раз, набравши 40 очок у 10 матчах (всі перемоги). Як нагадав Павло Мазур, його команда незмінно перемагає, починаючи з 1998 року. Друге місце посіла команда «ШВСМ» (34 очки), третє – молодіжна збірна України (22 очки). Нагородження команд проводив віце-президент Федерації хокею на траві України та голова Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік. Він же і вручив призи кращим гравцям турніру. Всі вони представляли команду-переможця. Отже, кращим воротарем визнано Сергія Коваля, кращим захисником – Руслана Пашковського, кращим бомбардиром та гравцем – Артема Озерського.

