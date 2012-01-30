У літинських та бершадських школах котли опалення вибухонебезпечні

В освітніх закладах області замінено 25 котлів в окремо збудованих котельнях, а в 36 — проведено капітальний ремонт обладнання на суму понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомила Прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Більше 720 тисяч гривень вкладено в ремонт тепло- та каналізаційних мереж. Крім того, впродовж року було проведено реконструкцію котелень в ЗОШ с.Уладівка та с. Івча Літинського району.

Про необхідність реконструкції котелень закладів освіти неодноразово заявляли у територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Вінницькій області. Минулого року доручення реконструювати ці котельні з винесенням котлів із підвальних приміщень, над якими розташовані класи та проходить навчальний процес, за ініціативи теруправління дав Голова Вінницької облдержадміністрації. Всього в області нараховується 62 таких навчальних заклади.

Експертами „ДП Вінницький ЕТЦ“ проведено опосвідчення більше 300 котлів (Немирівський, Мурованокуриловецький, Вінницький, Гайсинський, Хмільницький, Калинівський райони) — над винесенням небезпечних об’єктів з підвальних приміщень закладів освіти та їх реконструкцією на Вінничині працюють до сьогодні.

У Вінницькому територіальному управлінні Держгірпромнагляду відзначають кричущість ситуації в освітніх закладах Літинського та Бершадського районів: технічний стан більшості перевірених котлів не відповідає вимогам безпеки, обладнання котелень, будівлі, інженерні мережі — у незадовільному стані, паспортів заводів-виготовлювачів чи спеціалізованих організацій на котли немає, технічне діагностування та технічний огляд не проведено, оператори котелень не пройшли медичних оглядів, не отримали спецодягу, спецвзуття та захисних окулярів тощо. Жодна із шкіл не отримала дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування об’єктів, машин, механізмів підвищеної небезпеки.

За матеріалами перевірок експлуатацію 17 котлів заборонено, 5 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.