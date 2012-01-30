Ленін "благословлятиме" Хмільник до 2014-ро року

Міська влада має намір затвердити програму збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2012-2015 роки, якою передбачені заходи щодо демонтажу (перенесення) пам’ятника Володимиру Леніну з центральної площі Хмільника.

Про це повідомив Громадський форум Хмільника.

Згідно з проектом програми, у 2012-2014 роках мають виготовити проектно-кошторисну документацію на демонтаж (перенесення) пам’ятника Леніну В.І. На виконання цього завдання мають витратити 30, 5 тис. грн..

Саме перенесення чи демонтаж пам’ятника Леніну заплановано здійснити в 2014 році та витратити 50 тис. грн..

Варто зазначити, що на виконання цих заходів не передбачається здійснення видатків з міського чи державного бюджетів.