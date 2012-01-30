"Податкова не має бути драконом, який дихає отрутою"

30 січня в приміщенні Державної податкової служби у Вінницькій області відбулась зустріч голови відповідної структури з підприємцями міста Вінниця.

За словами Ірини Зленко, щойно призначеної голови ДПС у Вінницькій області, така зустріч має відбуватися у форматі діалогу, і спілкуватися від імені державних структур з представниками малого та середнього бізнесу має не лише вона особисто, а й представники інших структур, що входять до складу ДПС – податкова міліція, начальники відділів, також мають бути представники Асоціації підприємців області.

- Основне завдання, яке сьогодні стоїть перед податковою службою – відхід від суто фіскальної політики, налагодження відкритого діалогу з бізнесом, - говорить Ірина Зленко. – Сьогодні всі працівники податкової служби проходять тестування в Мінфіні, в апараті ДПС у Вінницькій області відбулося скорочення на 30%, зокрема в районах – на 10%. У нас змінився керівник внутрішньої безпеки, і тому ми перевіряємо своїх працівників на якість незалежним тестуванням, причому його проходять усі – починаючи від керівників структур, закінчуючи податковими інспекторами.

У разі якщо підприємці мають скарги на дії представників ДПС в регіоні, в столиці створено цілодобову „гарячу лінію” „Податковий пульс”:044 284 00 07, 0 800 901 00 70.Дзвінки на ці телефонні лінії безкоштовні.

Проте Ірина Зленко наголосила: краще якби дзвінків з Вінниччини на ці телефони не надходило, і тому податківці запровадять частіші зустрічі у формі прямого діалогу з представниками малого бізнесу області. Особисто вона здійснює прийом громадян щосереди з 8.00 до 20.00.

Очільниця ДПС області також зазначила, що деякі суб’єкти господарювання розцінюють бажання до співпраці виключно як односторонні зобов’язання. „Ми суттєво зменшили кількість документальних перевірок, продовжується мораторій на фактичні перевірки і в результаті є зловживання з боку бізнесу, серед яких – використання нелегальної праці найманих працівників, виплата заробітної плати в значно меншому розмірі, ніж гарантований державою мінімум, співпраця із сумнівними контрагентами, ухилення від оподаткування”, - констатувала вона.

