З ким поведешся, - той і порішить
13:13, 30 січня 2012Вінниця
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В місті Могилів–Подільський 27 січня працівники міліції затримали місцевого 38 - річного жителя, якого обґрунтовано підозрюють у нанесенні ножового поранення 25 – річному чоловіку.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, потерпілий та його кривдник розпивали разом горілку і під час застілля між ними виникла сварка. Наслідком п’яної суперечки стало те, що старший за віком схопив зі столу ніж і вдарив ним свого товариша у груди. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження порушили кримінальну справу.
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