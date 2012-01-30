З ким поведешся, - той і порішить

В місті Могилів–Подільський 27 січня працівники міліції затримали місцевого 38 - річного жителя, якого обґрунтовано підозрюють у нанесенні ножового поранення 25 – річному чоловіку.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, потерпілий та його кривдник розпивали разом горілку і під час застілля між ними виникла сварка. Наслідком п’яної суперечки стало те, що старший за віком схопив зі столу ніж і вдарив ним свого товариша у груди. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. За фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження порушили кримінальну справу.