"Світ гончарного мистецтва"

31 січня в приміщенні музею гончарного мистецтва ім. О.Г. Луцишина відбудеться відкриття звітної виставки робіт учасників ІV регіонального пленеру гончарів «У світі сучасного гончарства», що проходив з 19 по 23 вересня 2011 р.

За доброю традицією, ось уже четвертий рік поспіль, проводиться цей важливий мистецький проект за ініціативи директора Вінницького обласного художнього музею, заслуженого діяча мистецтв України І.Безбаха і за підтримки голови Лівобережної міської адміністрації - В.Мрищука.

Якісна глина для роботи пленеру була придбана в Ропотілової Оксани, керамістки, приватної підприємниці, яка керує художньою майстернею «О & М». Згодом саме в печах названої майстерні були випалені глиняні вироби, що їх за період роботи пленеру виготовили гончарі та учасники майстер-класів.

На виставці представлено близько сотні керамічних виробів декоративно-вжиткового мистецтва, частину експозиції становлять роботи найстаршого учасника пленеру, учня О.Г. Луцишина – Є.Слободинського. Доповнює хвалу глині серія керамічних тарелів з приватних колекцій.

На пленері зібралися разом представники кількох гончарних осередків, зустрілися різні покоління: визнані, досвідчені майстри: Людмила Філінська (м.Вінниця), Вікторія Ніколаєва (м.Вінниця), Євген Слободинський (м. Вінниця), Оксана Верхова-Єднак (м.Вінниця), Роман Чмерук (м. Погребище), Сергій Погонець (с. Крищинці Тульчинського району), Галина Доценко і Сергій Агафонов (смт Оратів), Валентина Живко (с. Бубнівка Гайсинського району). Валентина Степанівна не лише гончарювала, а й оздоблювала свої вироби та вироби Романа Чмерука ангобами – бубнівським розписом.

Завітали на гончарське свято майстри і з інших областей України: Олександр і Тетяна Станчуляки (Одеська обл.), Світлана Паршина та Гавриїл Кухілава (м. Донецьк).

Впродовж роботи пленеру також працювали з глиною молоді керамісти-учні.

Відвідувачів запрошують за адресою: м. Вінниця, вул. Кожедуба, 11 (Старе місто), музей гончарного мистецтва ім.О.Луцишина.

