Грабіжника-погребищанина взяли «на гарячому»

На території Замостянського району Вінниці працівники патрульно-постової служби міліції затримали 27–річного молодика, який грабував перехожих поблизу Центрального автовокзалу міста.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

До правоохоронців звернувся 60–річний чоловік з повідомленням про те, що на нього напав невідомий, побив і відібрав мобільний телефон. Прикмети підозрюваного одразу передали на усі патрульні екіпажі міліції і протягом наступної години його виявили та затримали.

Як з’ясувалося, зловмисника затримували під час того, як він намагався вчинити наступне пограбування. Патрульні проїжджали біля центрального мосту міста і почули крики жінки про допомогу. На очах працівників міліції молодик намагався відібрати у потерпілої сумку. За лічені хвилини на його руки одягли металеві браслети і доставили у райвідділ.

Як повідомив начальник Замостянського райвідділу міліції Сергій Сокирян, зловмисником виявився непрацюючий 27 – річний житель Погребищенського району. У підозрюваного виявили мобільний телефон потерпілого і за фактом пограбування порушили кримінальну справу за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.