Регіонали роздали подолянам 1.7 млн. грн. матеріальної допомоги

Минулої суботи у Вінниці відбулася ХVIII конференції Вінницької обласної організації Партії регіонів.

Як повідомила Прес-служба ВОО Партії регіонів, основним питанням конференції було висунення кандидата у депутати до Вінницької обласної ради у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №19, що у Липовецькому районі, на проміжних виборах 26 лютого 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, виборювати депутатський мандат однопартійці довірили Любові Спірідоновій.

Окрім того, делегати обговорили хід виконання програми «Будуємо нову Вінниччину!», яка була прийнята на основі програми Президента України та передвиборчої програми Партії регіонів у Вінницькій області.

Микола Джига, голова ВОО ПР, озвучив конкретні результати роботи владної команди та запевнив, що всі реформи, які було розпочато в 2010 та 2011 роках, отримають своє продовження і реальне втілення у 2012 році.

- Вінницька область рухається в загальнонаціональному напрямку, разом з тим ми маємо на меті підвищити добробут громадян за рахунок модернізації економічної та соціальної сфер, а також активізації внутрішнього потенціалу регіону, підкреслив Микола Джига.

Собі в актив регіонали записали приріст виробництва в сільському господарстві 17,4 %, і те, що 2011 року вперше в історії регіону, отримано рекордний урожай зернових – 4 млн. тонн.

“За темпами зростання товарообороту область – у лідерах в державі (3 місце серед регіонів України). Середньомісячна заробітна плата за січень-листопад зросла на 16%. У 2011 році підприємствами області виконано будівельних робіт на 20% більше порівняно з 2010 роком. У 2011 році введено в експлуатацію 289,3 км газових мереж. Загалом газифіковано 15 населених пунктів. Відремонтовано 70 доріг в населених пунктах області на загальну суму понад 50 млн. грн.. У 300 населених пунктах запроваджено зовнішнє освітлення на більш як 800 кілометрах вулиць. Найближча перспектива – освітити ще 1000 км доріг”, - йдеться в офіційному прес-релізі.

Також Микола Джига прозвітував перед партійцями про досягнення області в соціальній сфері.

Окремо було зроблено акцент на депутатській діяльності регіоналів: “Підбиваючи підсумки першого року роботи депутатів – «регіоналів» можна впевнено констатувати - владна команда виконує свої зобов’язання та здійснює якісну роботу по всім напрямкам життя вінничан. Крім роботи в постійних комісіях і під час пленарних засідань депутати від Партії регіонів організовують та активно беруть участь у заходах, орієнтованих на покращення життя громадян, допомагають незахищеним верствам населення, людям, які потребують кваліфікованої та професійної допомоги, працюють над покращенням соціально-економічної ситуації області”.

Окрім того, протягом 2011 року депутатами Вінницької обласної ради фракції Партії регіонів було реалізовано 620 соціальних акцій, проектів та заходів. На особистих прийомах депутатами прийнято 4982 громадян. По зверненням громадян вирішено 3667 питань. З депутатського фонду та власних коштів депутати надали жителям області допомогу на суму 1 млн. 700 тис. грн., - повідомляється у прес-релізі.