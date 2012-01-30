У Ямпільському районі дитина ошпарилася окропом

Необережність коштувала здоров'я маленькій дівчинці, що мешкає у Великій Кісниці Ямпільського району.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, у неділю ввечері дитина потрапила з опіками третього ступеня до місцевої райлікарні.

Дитині заледве рік, а вона вже відчула на собі біль обпеченого тіла в районі грудної клітки, - маленьку привезли у стані опікового шоку.

Опіки дівчинка отримала, ошпарившись окропом. Нині її стан медики оцінюють як середньої важкості.