У Ямпільському районі дитина ошпарилася окропом
16:38, 30 січня 2012Вінниця
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Дівчинці лише рік
Необережність коштувала здоров'я маленькій дівчинці, що мешкає у Великій Кісниці Ямпільського району.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, у неділю ввечері дитина потрапила з опіками третього ступеня до місцевої райлікарні.
Дитині заледве рік, а вона вже відчула на собі біль обпеченого тіла в районі грудної клітки, - маленьку привезли у стані опікового шоку.
Опіки дівчинка отримала, ошпарившись окропом. Нині її стан медики оцінюють як середньої важкості.
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