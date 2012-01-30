"Бідний" фермер присвоїв 84 тис. бюджетної компенсації

Прокуратура Теплицького району порушила кримінальну справу за фактом незаконного отримання фермерським господарством коштів державного бюджету за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Голова одного із фермерських господарств Теплицького району до комісії Вінницького відділення Українського фонду підтримки фермерських господарств подав завідомо неправдиві документи, на підставі яких, на рахунок очолюваного ним фермерського господарства як юридичної особи, безпідставно перераховано бюджетні кошти фінансової підтримки на безповоротній основі щодо компенсації 30 % витрат, пов’язаних з придбанням першого комбайна.

Сума незаконно отриманої - 84 090 гривень.