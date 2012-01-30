Чотири міста області план по доходах бюджету не виконали

Дохідну частину бюджету до плану на 2011 рік з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 30 бюджетах.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного фінансового управління Вінницької ОДА Микола Копачевський.

Не виконано 4 бюджети — м. Вінниці, по якому виконання склало 93.9% від плану на рік, м. Жмеринки — 91.8%, м. Козятина — 97.5% та м. Могилева-Подільського — 92%.

За словами чиновника, це пов’язано з тим, що показниками Мінфіну по містах обласного значення планувався значно більший приріст доходів у 2011 році, ніж в цілому по області. Проте реальний показник росту економіки, зокрема, промислового виробництва, у вказаних містах виявився значно нижчим від очікуваного.