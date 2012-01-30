Бринзу "бодяжили" в цілковитій антисанітарії

На території Крижопільського району працівники відділу ветеринарної міліції нещодавно виявили підпільний цех по виготовленню сиру «Бринза».

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Продукція виготовлялась в антисанітарних умовах з порушенням ветеринарно – санітарних вимог та норм чинного законодавства. Цех був розташований в підсобному приміщенні одного з приватних господарств. Власником виробництва виявилися місцева 30 – річна жінка. Бринзу виготовляли троє найнятих робітників з коров’ячого молока, яке закуплялося у місцевих мешканців. Працівники цеху, як з’ясувалося, не мали медичних книжок, спецодягу та відповідної підготовки.

Зі слів начальника відділу ветеринарної медицини УМВС України у Вінницькій області Павла Дармограя, за одну добу на цьому виробництві виготовляли близько 100 кг готової продукції, яку в подальшому реалізували через мережу торгових закладів у місті Київ.

Наразі працівники міліції вилучили з місця події сировину для приготування продукції і притягнули власницю підпільного виробництва до адміністративної відповідальності по ст.107 Кодексу України про адміністративні правопорушення. (Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог).