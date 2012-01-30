Від переохолодження за вихідні постраждало троє людей

Стійкі морози з показниками температур до мінус 16-18 по Цельсію збирають жертви невлаштованості та переоцінки власних можливостей жителів області.

Причому, аби постраждати від морозів зовсім не обов’язково бути безхатченком. Лікарі кажуть, що обмороження загрожують навіть цілком благополучним людям, які хильнули зайвого, хворіють на діабет, або мають проблеми із судинами, або просто надто довго перебували на холоді, одягнувшись не по сезону.

За вихідні УМНС зареєструвало три випадки звернень по допомогу внаслідок дії низьких температур.

Так, у неділю в Оратівську ЦРЛ з діагнозом загальне переохолодження без обмороження було госпіталізовано жительку 82-річну бабцю з с. Гоноратка Оратівського району. Встановлено, що погіршення здоров'я жінка зазнала під час тривалого перебування на власному подвір’ї.

А 68-річний мешканець Зарванець Вінницького району, повертаючись додому в стані алкогольного сп’яніння отримав обмороження ступнів обох ніг 3-го ступеня. На даний момент його стан кваліфікуютьяк середньої важкості.

29-річному жителю Черкащини, якого доправили до лікарні з с. Марківка Теплицького району, пощастило більше, - йому лікарі поставили діагноз загальне переохолодження та відмороження ступнів І-ІІ ступеня. Його стан наразі задовільний.