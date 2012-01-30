«Гермес» проти УБЕП

Перевищенням службових повноважень з боку правоохоронців і порушенням прав людини вважає ситуацію, яка склалася навколо підприємства «Гермес», заступник підприємства Олег Оверчук. За його словами, 26 січня в офіс «Гермесу» зайшли працівники обласного управління по боротьбі із економічною злочинністю, які без постанови суду почали вилучати всі документи та технічне обладнання фірми.

Олег Оверчук стверджує, що до нього було застосовано фізичну силу. Сьогодні керівництво фірми звернулося до прокуратури, голови облдержадміністрації та начальника УМВС України у Вінницькій області з вимогою дати оцінку діями правоохоронців.

В свою чергу ситуацію навколо «Гермесу» прокоментував начальник управління державної служби боротьби з економічною злочинами України полковник міліції Сергій Бевзенко. За його словами, їхня структура діяла в межах своїх повноважень. Проте він пообіцяв надати об'єктивну оцінку діями своїх підлеглих і оприлюднити результати внутрішньої перевірки. Він також зазначив, що правоохоронці мали всі підстави щодо вилучення документації, але говорити про конкретні обставини справи він не має права.