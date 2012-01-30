Видатки з бюджету розвитку-2011 профінансовано на 81.8%

За 2011 рік на Вінниччині проведено 5339.2 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 98.6% уточненого плану на рік (5413.5 млн. грн.), що проти 2010 року на 10.9% більше, або на 525.6 млн. гривень.

Про це повідомив начальник Головного фінансового управління Вінницької ОДА Микола Копачевський.

На захищені статті видатків спрямовано 4977.1 млн.грн., або 93.2% всіх видатків загального фонду бюджету, в тому числі на зарплату з нарахуваннями — 2910.1 тис. грн, на оплату енергоносіїв — 376.4 млн. грн., на трансферти населенню — 1385.8 млн. гривень.

Крім того, 237 млн. грн. коштів загального фонду спрямовано до бюджету розвитку спеціального фонду. А всього за 2011 рік проведено видатків розвитку в сумі 408.2 млн. грн, що становить 81.8% до плану на рік(499.2 млн. грн.), і збільшились проти 2010 року на 68.7млн. Гривень, або на 20.2%.

Як запевнив посадовець, значне невиконання видатків розвитку в основному пов'язане з непроплатою платежів по вказаних видатках органами Державної казначейської служби в кінці 2011 року — залишилась кредиторська заборгованість по видатках в сумі 47 млн. гривень.