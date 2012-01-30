Качур на «підписці» не був

Прес-служба УМВС України у Вінницькій області спростувала розтиражовану ЗМІ - «Українські новини», ТСН, segodnya.ua та УНІАН-Вінниччина інформацію про те, що міський голова Немирова Олександр Качур перебуває на підписці про невиїзд. Нагадаємо, 23 січня мер міста збив працівника правоохоронних органів в районі центрального залізничного вокзалу Вінниці. З місця пригоди втік.

Начальник УМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік під час прес-конференції зазначив лише те, що матеріали стосовно аварії розглядає прокуратура міста Вінниці. І вже за результатами перевірки буде вирішено, чи порушувати кримінальну справу. Наразі прокуратура ще не винесла рішення.