Вінничанин веде до олімпійських вершин хокеїсток України

У Вінниці культивується виключно чоловічий хокей на траві. Але тренером жіночої збірної України з індорхокею є наш земляк – професор кафедри спортивних ігор Вінницького державного педагогічного університету Віктор Костюкевич.

Восьмого лютого жіноча збірна України з хокею на траві вилітає в Індію, де побореться за путівку на Олімпіаду-2012 на відбірному турнірі.

– На жаль, через особисті обставини я не зможу полетіти до Індії разом зі збірною, – сказав Віктор Костюкевич. – Утім, команду ми добре підготували на попередніх навчально-тренувальних зборах. І вона має непогані шанси здобути перше місце в Індії (яке дає право на участь в Олімпійських іграх 2012 року), зважаючи на вдале для нас жеребкування відбірної групи. Адже головними суперницями українок будуть збірні ПАР, Канади та Індії. Жодна з них не є топ-командою світового рівня на кшталт Німеччини, Англії, Аргентини чи Нідерландів. Жіноча хокейна збірна України наразі посідає 23-е місце у світі. Головні суперники у відборі приблизно рівні їй за силою і рейтингом.