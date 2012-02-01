Протягом 2012 року у Вінниці планується створення ще 80 ОСББ

Минулого року мешканці багатоповерхівок зібрали майже мільйон гривень на співфінансування ремонту покрівель, фасадів будинків, під'їздів та інших об'єктів житлового фонду. Це майже вдвічі більше ніж у 2010 році. А в 2009 році сума зібраних вінничанами коштів становила лише 24 тисячі гривень. Люди охоче фінансують 30% від загальної вартості капітальних робіт, адже в такий спосіб вони швидше усувають проблеми у своїх будинках, а розміри їхніх вкладень цілком посильні і виправдані.

З кожним роком мешканці обласного центру все більше долучаються до дольового фінансування робіт, пов'язаного із ремонтом житлового фонду. Вінничани збирають 30% від загальної вартості ремонту міжпанельних стиків, внутрішньобудинкових мереж чи інших робіт, а іншу частину (70%) фінансує міський бюджет. Загалом у 2011 році було проведено понад 200 зустрічей із мешканцями стосовно дольової участі у проведенні капітальних ремонтів будинків. Таким чином, минулого року за рахунок співфінансування із мешканцями багатоповерхових будинків проведено ремонт 30 м'яких покрівель та 9 шиферних.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Також проводились ремонти зовнішніх міжпанельних стиків на майже 30 будинках, відремонтовано три фасади багатоповерхівок, виконано ремонт 16 спортивних майданчиків, а у 36 житлових будинках проведено ремонт системи електрозабезпечення», - говорить директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнір.

За його інформацією, у 2011 році збільшились також і обсяги ремонту асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях. Так, наприклад, минулого року відремонтовано понад 40 тисяч квадратних метрів покриття, тоді як у 2010 році цифра становила близько 29 тис. м2.

Минулого року збільшилась і кількість відремонтованих під'їздів у житлових будинках. Якщо у 2009 році роботи проводились у 473 під'їздах, то у 2011 році ця цифра збільшилась до 717. Торік також в житлових будинках проводились ремонтні роботи та заміна трубопроводів (в цілому упродовж року було проведено ремонт та заміну 24,5 тисяч погонних метрів трубопроводів). За словами Сергія Кушніра, проведення поточного ремонту, вчасне заповнення водою систем теплопостачання та утримання в мережах відповідного робочого тиску дало можливість без суттєвих аварій протягом 4-х днів запустити тепло майже в усі багатоповерхівки міста.

У поточному році департаментом житлового господарства Вінницької міської ради заплановано продовжувати роботу щодо підвищення якості та кількості ремонтних робіт у житловому фонді. Крім того, продовжиться робота щодо створення в обласному центрі організацій співвласників багатоповерхових будинків (за попередніми прогнозами упродовж року планується створення близько 80 нових ОСББ), допомога і підтримка розвитку асоціації старших по будинках тощо.