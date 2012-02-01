"Червоний Хрест" передав теплий одяг для безпритульних

Вінницьке обласне товариство Червоного Хреста приєдналося до заходів із порятунку соціально невлаштованого населення від холодів. За угодою з обласним управлінням МНС, працівники цієї організації вчора передали до намету, де обіргівають безхатченків та всіх, хто цього потребує, теплий одяг та ліки.

Про це повідомив голова Вінницької обласної організації Товариства Червоного Хреста Сергій Глухенький.

- Ще восени ми зібрали теплі речі, приурочивши цю акцію до дня людей похилого віку. Маємо також запас перев'язочних матеріалів. Тепер все, що залишилось, - 50 одиниць одягу, - віддамо для людей, які приходять по допомогу до наметів МНС.

А позаяк температура знижується, ймовірність обморожень зростає. Тому в наметах чергуватимуть наші патронажні сестри, які зможуть в разі потреби допомогти постраждалим, які туди прийдуть.

Ми рекомендували всім нашим підрозділам у районах області працювати таким же чином.

Довідка. За даними УМНС у Вінницькій області, на території Вінниччини працює 62 пункти обігріву, ще3 – буде встановлено найближчими днями.

