Область повністю забезпечена насінням, а пальним — наполовину

За даними Головного управління агропромислового комплексу області, сільськогосподарські підприємства Вінниччини готові до проведення комплексу весняно-польових робіт.

Підприємства здійснюють закупівлю мінеральних добрив для проведення комплексу весняно-літніх польових робіт. Так, станом на 27 січня поточного року закуплено 15,9 тис. тонн діючої речовини мінеральних добрив, є в наявності разом із залишком - 34,5 тис. тонн діючої речовини, або 46% до потреби.

Із потреби в насінні ярих зернових культур заготовлено - 37,1 тис. тонн при необхідності 33,5 тис. тонн, або 111% до потреби.

На період підготовки техніки до проведення комплексу весняно-польових робіт сільськогосподарським товаровиробникам області потрібно 22,4 тис. тонн дизельного пального та 4,4 тис. тонн бензину. Станом на 30 січня в цих підприємствах в наявності є 13,3 тис. тонн дизельного пального та 2,2 тис. тонн бензину, або відповідно 59 і 50% до потреби.

На даний час в господарствах області підготовлено до роботи тракторів - 88%, ґрунтообробних дискових знарядь – 91%, культиваторів - 89%, сівалок для посіву зернових і технічних культур – 89-90%. Проводиться ремонт техніки та необхідні регулювання і технологічна наладка.