Середня зарплата в області — 2.4 "мінімалки"

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах та організаціях області у грудні 2011р. склала 306,6 тис.осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2396 грн., який у 2,4 раза перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у грудні: розмір мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1004 грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Збільшення рівня заробітної плати у грудні 2011 року порівняно з минулим місяцем відбулося у більшості видів економічної діяльності: від 1,3% у діяльності транспорту та зв’язку до 25,8% у рибальстві та рибництві.

Зменшення рівня заробітної плати у грудні порівняно з листопадом 2011р. спостерігається лише у будівництві на 1,1%.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у грудні перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 раза.

Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах хімічного виробництва та на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 та 1,6 раза, відповідно.

Разом з тим, найменш оплачуваними у грудні були працівники зайняті у діяльності готелів та ресторанів і у рибальстві та рибництві, розмір нарахованої заробітної плати яких не перевищив 73% середнього по економіці області рівня.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у грудні 2011р. Вінниччина посідала 21 місце. Серед 6 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (2132 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3439 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 12,6% вище середнього показника по Україні та в 1,4 раза перевищував показник Вінницької області.