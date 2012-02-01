Область планує витратити на другий рівень медицини 550 мільйонів

09:26, 01 лютого 2012
Вінниця
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Частину коштів вже виділено

Сукупний бюджет Вінниччини  для переходу на другий рівень медичного реформування складає близько 550 млн.грн. і така сума фактично передбачена бюджетом.

Про це повідомив начальник Головного управління фінансів Вінницької ОДА Микола Копачевський.

По мірі переходу медичних установ на новий рівень реформування (до обласного підпорядкування),  відбуватимуться зміни в дохідній частині обласного бюджету за рахунок  трансферту із Держбюджету.

Поточного року вже виділено 90 млн. грн. субвенції на придбання медичними установами новітнього обладнання та 56 млн.грн. – на сам процес реформування.

Кошти медустановам виділятимуться після того, як завершиться їх перереєстрація та затвердження статутів лікарень як центрів медичної допомоги другого рівня.

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