Область планує витратити на другий рівень медицини 550 мільйонів

Сукупний бюджет Вінниччини для переходу на другий рівень медичного реформування складає близько 550 млн.грн. і така сума фактично передбачена бюджетом.

Про це повідомив начальник Головного управління фінансів Вінницької ОДА Микола Копачевський.

По мірі переходу медичних установ на новий рівень реформування (до обласного підпорядкування), відбуватимуться зміни в дохідній частині обласного бюджету за рахунок трансферту із Держбюджету.

Поточного року вже виділено 90 млн. грн. субвенції на придбання медичними установами новітнього обладнання та 56 млн.грн. – на сам процес реформування.

Кошти медустановам виділятимуться після того, як завершиться їх перереєстрація та затвердження статутів лікарень як центрів медичної допомоги другого рівня.