Завтра призупинять навчання у всіх вінницьких школах

У середу 1 лютого в зв'язку із значним пониженням температури зовнішнього повітря тимчасово призупинено навчання у дев'яти вінницьких школах. А вже з 2 по 5 лютого усі школярі обласного центру через люті морози підуть на вимушені зимові «канікули».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міськради.

З понеділка, 30 січня, за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тимчасово призупинено навчання у початкових класах усіх вінницьких шкіл. Проте, в зв'язку із настанням сильних морозів, і для старшокласників обласного центру розпочинається перерва у навчанні.

З 1 лютого у Вінниці призупинено навчання у загальноосвітніх навчальних закладах №5, 6, 16, 22, 27, 29, 30, 31, 35. Вже з наступного дня (2 лютого) тимчасові «канікули» розпочнуться і в інших школах. З наступного понеділка, якщо морози підуть на спад, навчання у школах буде відновлено. А поки що батькам наполегливо рекомендують обмежити перебування дітей на вулиці.

Крім того, за інформацію департаменту освіти Вінницької міської ради, робота дошкільних навчальних закладів продовжується у нормальному режимі. Вони будуть працювати за будь-якої погоди. У садочках вжито усіх необхідних заходів, аби не допускати розповсюдження інфекцій та захворювання серед діток.