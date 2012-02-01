Тривога за близьких коштувала вінничанці 2 тис. гривень

Близько двох тисяч гривень віддала 44–річна вінничанка шахраям, які зателефонували їй і повідомили про затримання працівниками міліції її сина. Це чергове шахрайство було зафіксовано днями на території Староміського району Вінниці.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Шахраї по телефону представилися правоохоронцями, розповіли про те, що молодого хлопця підозрюють у скоєнні злочину, і щоб його визволити, необхідно перерахувати через термінал поповнення мобільного рахунку 2 тисячі гривень.

Потерпіла розповідає, що була сильно налякана таким повідомленням, і тому поспішила відправити гроші. Через декілька годин додому прийшов її син і з’ясувалося, що грошима заволоділи шахраї. Жінка могла усе перевірити, але чомусь повірила невідомому голосу у слухавці.

Як повідомив начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук, за фактом шахрайства порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу, і сьогодні вживаються заходи по виявленню та затриманню підозрюваних осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.