"Вінницяліс" збільшив випуск продукції на 230.6 тис. гривень

У 2011 році деревообробні дільниці вінницьких держпідприємств лісового господарства збільшили випуск товарної продукції на 230,6 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

В переліку продукції переробки - обрізні й необрізні пиломатеріали, дубовий, ясеневий паркет, дубові, ясеневі заготовки на експорт та для внутрішнього ринку, штахетник, «вагонка», штахетні щити, мітли, цурка паливна, різноманітні столярні вироби та вироби з лози.

За 2011 рік деревообробними підрозділами перероблено 18,9 тис. мі деревини, вартість якої складає 4 млн. 43 тис. грн. А товарної продукції з цієї деревини випущено на суму 11 млн. 634 тис. грн.