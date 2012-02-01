18-річний студент пограбував підприємця

Днями до чергової частини Липовецького райвідділу міліції надійшло повідомлення з Турбівської центральної районної лікарні про те, що до приймального відділення з тілесними ушкодженнями було доставлено 58-річного місцевого жителя. Як встановили медики, у постраждалого черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні гематоми та забійні рани на обличчі.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, потерпілий вже багато років займається прийомом металобрухту у Турбові. Того вечора, коли робочий день був закінчений, підприємець сидів у будиночку сторожа та очікував, коли той прийде на нічне чергування. Раптом чоловік помітив, що на територію прийому металобрухту зайшов невідомий. Він вийшов з приміщення будиночку та запитав, що потрібно незнайомцю, а у відповідь отримав удар в обличчя. Більше потерпілий нічого не пам’ятає – він втратив свідомість. Коли постраждалий прийшов до тями, коло нього була жінка-сторож, яка прийшла на нічне чергування. Вона намагалася надати йому першу допомогу та викликала бригаду «швидкої допомоги».

Все, що зміг розповісти потерпіли про нападника, це те, що він молодий, невеликого зросту та був одягнений у коричневу куртку. Також чоловік повідомив, що з кишені його куртки зникли гроші в сумі 3 тисячі гривень.

Невдовзі особа, причетна до злочину, була встановлена. Ним виявився 18-річний студент одного вінницьких професійно-технічних училищ, житель Липовецького району. Того дня він приїжджав з Вінниці додому. Затримали оперативники підозрюваного через тиждень у місті Немирів. Туди він приїхав до свого товариша. У скоєному юнак зізнався одразу та розповів усі обставини скоєння злочину.

Як пояснив затриманий, гроші йому були потрібні на розваги. Родина, у якій він виховувався є малозабезпеченою. Грошей, які давали батьки, вистачало лише на харчі. Тоді юнакові спало на думку здобути кошти злочинним шляхом – когось пограбувати. Для цього юнак добре підготувався. Узяв з собою змінний одяг, взуття, маску та … ніж. Приїхавши у Турбів, він почав підшукувати жертву. Його вибір впав на чоловіка, який займається прийомом металобрухту у населення. Хлопець вичікував, коли підприємець залишиться один, щоб напасти на нього. Так і сталося. Зловмисник добряче побив чоловіка та викрав у нього з кишені три тисячі гривень. Залишивши свою жертву у непритомному стані, зловмисник почав тікати. Він навіть не помітив, що на місці злочину загубив ніж, яким, на щастя, не скористався. У лісопосадці зловмисник переодягнувся та залишив сумку з одягом на найближчому полі. Повернувшись до обласного центру, юнак почав витрачати гроші у комп’ютерних клубах та барах. Придбав собі МР-3 плеєр, нові штани та кофту.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 186 КК України «Грабіж». Зараз вирішується питання про її перекваліфікацію у ч.1 ст. 187 КК України «Розбій», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

58-річний потерпілий зараз перебуває у лікарні. Лікарі йому вже зробили операцію на оці. Стан його здоров’я задовільний.