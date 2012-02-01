Утилізації зброї з Калинівської ВЧ/А—1119 цьогоріч не планують

На Вінниччині зосереджений арсенал боєприпасів, які створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Вони розташовані на території військової частини А-1119, що у місті Калинівка, в обсязі 9 тис. умовних вагонів.

Про це повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації Сергій Вовченко у виступі на засіданні підсумкової Колегії Головного управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

- На жаль, на 2012 рік, за нашою інформацією, вивезення боєприпасів на утилізацію з ВЧ А-1119 Міністерства оборони, не планується.

Вовченко також звернувся до присутніх на засіданні представників МНС з проханням звернути увагу і на низку інших проблемних питань, які потребують врегулювання на державному рівні.

Зокрема, стосовно подальшої долі отрутомогильника у Джурині Шаргородського району та недостатнього фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури внутрішньообласної системи оповіщення.

- Відсутність фінансування з боку держави може призвести до масового виходу з ладу наявної системи оповіщення, що в свою чергу унеможливлює виконання завдань з оповіщення та інформування населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, - сказав Сергій Вовченко.