Утилізації зброї з Калинівської ВЧ/А—1119 цьогоріч не планують
Залишилось 9 тис. умовних вагонів
На Вінниччині зосереджений арсенал боєприпасів, які створюють загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Вони розташовані на території військової частини А-1119, що у місті Калинівка, в обсязі 9 тис. умовних вагонів.
Про це повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації Сергій Вовченко у виступі на засіданні підсумкової Колегії Головного управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
- На жаль, на 2012 рік, за нашою інформацією, вивезення боєприпасів на утилізацію з ВЧ А-1119 Міністерства оборони, не планується.
Вовченко також звернувся до присутніх на засіданні представників МНС з проханням звернути увагу і на низку інших проблемних питань, які потребують врегулювання на державному рівні.
Зокрема, стосовно подальшої долі отрутомогильника у Джурині Шаргородського району та недостатнього фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури внутрішньообласної системи оповіщення.
- Відсутність фінансування з боку держави може призвести до масового виходу з ладу наявної системи оповіщення, що в свою чергу унеможливлює виконання завдань з оповіщення та інформування населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, - сказав Сергій Вовченко.