На новій кондфабриці хочуть працювати 6000 вінничан

На другій кондитерській фабриці «Рошен», яка споруджується у Вінниці, обіцяють майже дві тисячі робочих місць. Планується, що будівництво фабрики має бути завершене до літа 2012 року. Але вже сьогодні на підприємство вінничани подали близько 6000 тисяч резюме.

Про це з посиланням на менеджера корпорації «Рошен» Марину Шиянь повідомило видання «Місто».

За словами керівника відділу кадрів Вінницької кондитерської фабрики Петра Скрипаченка, перевага надається в першу чергу кандидатам з вищою технічною освітою, оскільки робота більшості фахівців нової фабрики буде пов'язана з управлінням складними механізмами і надсучасною автоматизованою технікою.