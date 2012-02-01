Горіхова гілка відправила чоловіка в кому

У народі побутує прикмета, що травма, отримана під час падіння з горіха, турбуватиме людину все життя. Правда це, чи ні, але 38-річному мешканцю Кирнасівки Тульчинського району «горіхова» пригода мало не коштувала життя.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, вчора чоловік завітав у с. Паланка Тульчинського району, аби допомогти своєму товаришу зрізати дерево. Десь чоловіки були необережними, бо при виконанні робіт потерпілому впала на голову горіхова гілка. Відтак, важка черепно-мозкова травма, що призвела до мозкової коми, відправила людину на лікарняне ліжко.

Наразі чоловік перебуває у реанімації тамтешньої рай лікарні у вкрай важкому стані.