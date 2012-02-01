Мати двох дітей поранила ножем співмешканця

У Тульчині під час сварки 27-річна жінка поранила ножем свого співмешканця. Зараз 36-річний потерпілий з проникаючим ножовим пораненням перебуває у лікарні.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, на передодні трагедії чоловік з жінкою вирішили випити по чарці зігріваючого міцного напою. Чарка за чаркою, слово за словом, і між ними виникла сварка, під час якої чоловік образливо висловився про свою співмешканку. Не стерпівши образи, представниця прекрасної статі, матір двох малолітніх дітей, схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у живіт. Коли вона усвідомила, що накоїла - викликала лікарів швидкої допомоги.

Зараз потерпілий з колото-різаним пораненням черевної порожнини перебуває у хірургічному відділенні Тульчинської центральній районної лікарні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 КК України - «Умисне тяжке тілесне ушкодження», яка карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.