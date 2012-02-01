Міських чиновників покарали, бо «заморозили» школярів

Директору департаменту освіти міської ради Володимиру Буняку та начальнику відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ Юрію Єрмакову 1 лютого оголошено догани за те, що в деяких школах не були створені умови для навчання школярів під час сильних морозів.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На щотижневій апаратній нараді з керівниками виконавчих органів міської ради розглядались питання, пов'язані із забезпеченням роботи житлового-комунального господарства та усіх бюджетних установ в умовах сильних морозів. Мер міста Володимир Гройсман доручив усім керівникам взяти під особистий контроль це питання і здійснювати щоденний моніторинг температурних режимів в усіх закладах. Попередив і про відповідальність.

Станом на 31 січня у деяких школах міста були виявлені відхилення температурних показників від норми. Найбільше класів, де температура повітря була нижче від 17° С, - у школах №27, 29, 30, 35, 5 та 22. За те, що дітям, які перебували у цих класах, не були забезпечені необхідні умови для навчання, 1 лютого було оголошено догани директору департаменту освіти міської ради Володимиру Буняку та начальнику відділу Юрію Єрмакову.

Враховуючи те, що морози дедалі посилюються, у перший день лютого міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про зупинення навчання в усіх школах міста до кінця цього тижня. Водночас батьків школярів просять слідкувати за тим, щоб діти на час цих вимушених «канікул» не знаходились на відкритому повітрі. Дошкільні навчальні заклади продовжують працювати у звичному режимі.