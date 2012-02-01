Браконьєри вбили вагітну дику льошку

Рейдова бригада на чолі з директором ДП "Хмільницький лісгосп" Вінницького ОУЛМГ миттєво відреагувала на телефонний дзвінок: на території Лозівської сільської ради, в районі села Гулі, в лісі, чути вистріли!

Як повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, це сталося 14 січня, напередодні закриття полювання на зайця-русака, коли вже 31 грудня 2011 р. в угіддях ДП "Хмільницький лісгосп" закрилося полювання на парнокопитних тварин.

Браконьєри незаконно добували диких тварин на двох автомобілях: один автомобіль (порожній) прикривав авто з відстріляною, як виявилося пізніше, самкою дикого кабана. Попередньо можна стверджувати, що браконьєри встигли по телефону попередити друге авто про рейдову бригаду, і машина з вбитою самкою почала втікати в напрямку Хмельницької області. По дорозі вбивці-браконьєри викинули зі своєї машини самку дикого кабана і зникли на трасі вже на території сусідньої області.

Після розтину тварини виявилося, що самка була вагітна: в її утробі загинуло вісім ембріонів! Власники порожнього автомобіля заперечують свою причетність до незаконного добування диких тварин, запевняють, що нічого не знають про другий автомобіль з відстріляною самкою.

Розпочато слідство. Відкрито кримінальну справу. Адже штраф за незаконно добуту самку дикого кабана складає 10 тис. грн. і ще по 50% від цієї суми - за кожен ембріон. Всього в даному випадку браконьєрами заподіяно шкоди на суму 50 тисяч гривень.

У 2011 р. працівниками лісової охорони виявлено незаконне добування однієї козулі, одного борсука, одного зайця-русака. За 2011 рік складено 355 протоколів про порушення правил полювання, накладено штрафів на суму 51714 грн., стягнено 46971 грн. штрафів, відшкодовано збитків на суму 29500 грн. Всього проведено 2020 рейдів, в яких були задіяні 5338 чоловік.