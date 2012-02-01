Мороз ізолював жителів Цекинівки від роботи та навчання

Жителі села Цекинівка Ямпільського району не можуть добратися у сусіднє молдовське місто Сороки на роботу, а їхні діти - у музичну та спортивну школи. Дністер біля обох берегів скувала крига, тому користуватися переправою немає можливості.

Про це повідомив веб-портал 20minut.ua.

Обидві переправи знаходяться у пунктах міжнародного пропуску: одна у райцентрі Ямпіль, друга – у селі Цекинівка Ямпільського району. Пором у цьому районі - єдина можливість переправитися на сусідній берег. Звідси найкоротший шлях до столиці Молдови. Ним їдуть водії легкових і вантажних авто з центральних областей нашої держави. У літній час протягом дня тут переправляють приблизно сто автомобілів. Взимку транспорту менше. Одночасно перевозять громадян.

Село Цекинівка розташоване якраз навпроти промислового центру сусідньої держави міста Сороки. Там працює частина жителів села, а діти з Цекинівки навчаються у музичній та спортивній школах. Та й у магазини чи на ринок місцеві мешканці також добираються у молдовське місто. Крім порому переправляються моторним човном, але й він зараз не працює.