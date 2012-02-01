Квартири інвалідів війни відремонтують впродовж двох років

Протягом 2012 року ремонт квартир за бюджетні кошти буде зроблено понад 20 інвалідам Великої Вітчизняної війни, які проживають у Вінниці.

Про це з посиланням на заступника міського голови Андрія Реву повідомило видання «Місто».

Загалом же в черзі стоїть 114 таких громадян, і перші з них – з 2004 року.

- Ми плануємо протягом цього року і наступного цю проблему закрити, і свої борги людям, які за нас воювали, віддати, - зазначив заступник Вінницького міського голови Андрій Рева.

Коштуватиме ремонт в одній оселі, де проживає інвалід, від 9 до 40 тисяч гривень. Крім того, до 26 квітня цього року за рахунок міського бюджету планується відремонтувати оселі п'яти вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На кожну з них буде витрачено в межах 20 тис. грн., - повідомив Андрій Рева.