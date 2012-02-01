В Познані відбудеться «Вінницький ярмарок»

11-13 травня цього року у м.Познані Великопольського воєводства Республіки Польща відбудеться «Вінницький ярмарок». Про це домовилися голова обласної Ради Сергій Татусяк і голова суспільно-культурного товариства «Польща-Україна» у Познані Вітольд Горовський 1 лютого у Вінниці. Пан Горовський та його заступник Ришард Купідура перебували на Вінниччині з робочою поїздкою 1-2 лютого.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Під час зустрічі з головою обласної Ради польські гості презентували проект «Українська весна», який товариство «Польща-Україна» реалізовує вже 5-й рік. «Українська весна» – це фестиваль української культури, який щороку у травні відбувається у Познані, Лешно та інших містах Великопольського воєводства. Протягом 10 днів на фестивалі представляється українське мистецтво, харчова та промислова продукція, проводяться політичні та бізнесові конференції.

Традиційним у програмі фестивалю є організація «Українського ярмарку», на якому наші співвітчизники демонструють фольклор, народне прикладне мистецтво, торгують та проводять майстер-класи.

Товариство «Польща-Україна» у 2012 році запропонувало в рамках «Української весни» організувати дводенний «Вінницький ярмарок».

– Ярмарок відвідує дуже багато людей, і не тільки поляків. Тому це добра нагода для Вінницької області презентувати себе туристично, культурно, інвестиційно, – зазначив Вітольд Горовський.

Сергій Татусяк охоче прийняв пропозицію польських партнерів взяти участь у масштабному міжнародному заході. Він доручив створити робочу групу, яка займеться підготовкою участі вінничан у фестивалі «Українська весна». Особливу роль в організації зазначеного проекту візьме на себе Міжнародне товариство «Україна-Польща-Німеччина».

– Ми також залучимо до участі територіальні громади області, які мають контакти у Великопольщі. Вони мають у період фестивалю поїхати до своїх партнерів і разом з ними взяти участь у «Вінницькому ярмарку», – наголосив С.Татусяк.

Крім проекту «Українська весна», Сергій Татусяк та Вітольд Горовський також обговорили інші проекти товариства «Польща-Україна», які будуть реалізовуватися спільно із обласною Радою та МГО «Україна-Польща-Німеччина».

Це, зокрема, освітній проект «Пізнай свого сусіда» (вивчення української культури у польських школах), спортивні заходи з футболу і хокею на траві, а також відзначення у Познані 100-річчя від дня смерті українського письменника-вінничанина Михайла Коцюбинського.