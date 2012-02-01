Наркокур'єра засудили на 8 років

Вступив у законну силу вирок апеляційного суду Вінницької області за кримінальною справою, порушеною митними органами за матеріалами СБУ, стосовно громадянина Республіки Молдова, який перемістив через державний кордон України особливо небезпечний наркотичний засіб – смолу канабісу.

Про це повідомив Прес-центр СБ України.

У квітні ц.р. правоохоронці вилучили у провідника потягу сполученням «Кишинів - Москва» 4 пакунки із 2 кг наркотику, які він приховав у пакетах з постільною білизною.

Вироком суду наркокур’єра визнано винним за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.